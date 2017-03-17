На 2018 год.

Минтруд РФ составил календарь праздничных дней на 2018 год. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря по 8 января. Во второй раз зимой россияне отдохнут 23 - 25 февраля. Международный женский день граждане смогут отмечать в течение четырех дней - с 8 по 11 марта. Четыре дня им выделят и на майские праздники - с 29 апреля по 2 мая. На День Победы будет отведен всего один день - 9 мая (среда). В июне россияне отдохнут с 10 по 12 число, в ноябре - с 3 по 5 число.