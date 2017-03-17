×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минтруд составил для россиян праздничный календарь16 марта в 19:12

  • Текст

На 2018 год.

Минтруд РФ составил календарь праздничных дней на 2018 год. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря по 8 января. Во второй раз зимой россияне отдохнут 23 - 25 февраля. Международный женский день граждане смогут отмечать в течение четырех дней - с 8 по 11 марта. Четыре дня им выделят и на майские праздники - с 29 апреля по 2 мая. На День Победы будет отведен всего один день - 9 мая (среда). В июне россияне отдохнут с 10 по 12 число, в ноябре - с 3 по 5 число.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×