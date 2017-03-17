В ожидании горящих туров.

В 2016 году число поездок россиян за рубеж сократились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За границу слетали 31,7 миллиона человек, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

Наибольшим спросом пользовались Абхазия (4,3 миллиона поездок), Финляндия (2,9 миллиона), Казахстан (2,8 миллиона), Украина (1,8 миллиона) и Китай (1,6 миллиона). Кроме того, 1,5 миллиона человек съездили в Эстонию, еще 1,1 миллиона посетили Германию, столько же побывало в Польше. 867 тысяч слетали в Таиланд, еще 813 тысяч - на Кипр.

Последнее направление показало наибольший рост - на 47,8%. Китай стал востребованнее на 30,5%, Болгария - на 29,5%. В Таиланд съездили на 28,4% больше россиян, в Грецию - на 23,3%. Прирост Испании и Грузии составил почти 14%, Абхазии - 11%, Италии - 7%.

А вот Турция, которая в горячий сезон-2016 оказалась недоступна для российских туристов, скатилась по популярности со 2 на 11 место, передает "Уралинформбюро". Путевки в Турцию российским туроператорам запретили продавать в конце 2015 года из-за небезопасной обстановки в стране. Направление открыли только осенью 2016 года. А Египет, с которым РФ прервала авиасообщение с ноября 2015 года после теракта, до сих пор под запретом. Его обещают открыть в марте. Если это случится, то путешественникам явно перепадут горящие туры из-за возросшей конкуренции.

Как пояснил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, статистика Росстата к туризму не имеет никакого отношения. Она подсчитывает лишь пересечения границы, а цели могут быть разнообразны - от посещения родственников до покупок в соседнем заграничном городе или деловых поездок.

"При этом число уральцев, выехавших за рубеж с туристическими целями, сократилось по итогам прошлого года на четверть. Повлиял и высокий курс доллара, и отсутствие массовых направлений (Турции и Египта), и общая экономическая ситуация. Многие вообще отказывались от поездок", - добавил Михаил Мальцев, отмечая, что в 2017 году ожидается рост туристического рынка до 50%. Скажется набирающая обороты Турция и грядущее открытие Египта, а также отложенный спрос и снижение курса валют.

Михаил Мальцев добавил, что оживление рынка заметно уже сейчас - активно идет раннее бронирование летних туров. Популярны Турция, Греция, Болгария, Кипр и Чехия. Последнее направление показывает двукратное увеличение спроса.

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