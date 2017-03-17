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Серия детской анимационной саги "Маша и Медведь" вошла в пятерку лидеров по числу просмотров на сайте YouTube. Об этом пишут РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу кинокомпании "Анимаккорд".

Эпизод "Маша + Каша" с 2 миллиардами просмотров занимает пятое место, уступая лишь нескольким музыкальным клипам (в том числе Sorry Джастина Бибера и Uptown Funk Бруно Марса). Это единственное анимационное видео в десятке сильнейших. Дата его публикации - 31 января 2012 года.

Стоит напомнить, что ученые нашли у главных героев российского мультика психические нарушения – нервное расстройство и склонность к садизму. Необузданное поведение девочки, по мнению психологов, – плохой пример для маленьких зрителей.

Впрочем, легкая неадекватность персонажей только привлекает аудиторию, которая растет с момента выхода первой серии в 2009 году. "Машу и Медведь" полюбили не только в России, но и в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Канаде и других странах.

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