Технологию узаконили.

Университет Ньюкасла в Великобритании получил государственную лицензию на зачатие детей от трех родителей, передает Associated Press. Речь идет о новом способе искусственного оплодотворения с использованием фрагментов ДНК трех человек.

Ученые из Ньюкасла разработали его около года назад. В феврале 2017 года парламент узаконил этот метод. А 16 марта Минздрав страны выдал университету лицензию на его применение.

По новой технологии в оплодотворенную яйцеклетку будут пересаживать фрагменты ДНК женщины-донора. Это позволит уменьшить вероятность врожденных генетических заболеваний от "первоначальной" матери.

У новшества тут же нашлись противники. Активисты считают, что технология приведет к "заказу" детей с конкретными характеристиками. Негативно высказываются и представители церкви, передает "Уралинформбюро".

Тем временем на Украине метод, созданный британскими учеными, уже применили. В январе 2017 года там родилась абсолютно здоровая девочка от двух матерей и одного отца.

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