Она ударилась о трубу.

В Нижнем Тагиле родители 12-летней девочки, которая травмировалась по вине мальчика-ровесника, отсудили 300 тысяч рублей у семьи виновника.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональный прокуратуры, инцидент произошел 4 августа 2016 года на Площади Славы в Нижнем Тагиле. Школьница гуляла по бортику фонтана. Шедший следом мальчик обеими руками толкнул ее в спину. Девочка упала в воду, ударилась о металлическую трубу и получила рваную рану живота. Вред здоровью ребенка оценили как тяжкий.

Суд полностью удовлетворил прокурорский иск о взыскании компенсации морального вреда.