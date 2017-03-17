×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Одноклассники" сделают видео платным Сегодня в 12:04

  • Текст

Через полгода.

В "Одноклассниках" планируется ввести платную подписку на видеоконтент. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя соцсети Анастасию Жбанову.

"Среди вариантов рассматривается платная подписка на конкретные телеканалы, сериалы и плата за просмотр отдельных фильмов и видео. Окончательное решение о введении платной модели компания примет в ближайшие шесть месяцев", – подчеркнула она. Сейчас "Одноклассники" проводят тесты и определяют востребованность сервиса. Планируется, что партнерами проекта станут телеканалы, киностудии, производители обучающего и тематического контента.

Оплачивать просмотры можно будет несколькими способами, в том числе банковской картой, привязанной к профилю пользователя, передает "Уралинформбюро".

По данным компании, ежемесячная аудитория соцсети – 73 миллиона человек. На конец 2016 года в "Одноклассниках" по всему миру было зарегистрировано 290 миллионов пользователей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×