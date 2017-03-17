Через полгода.

В "Одноклассниках" планируется ввести платную подписку на видеоконтент. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя соцсети Анастасию Жбанову.

"Среди вариантов рассматривается платная подписка на конкретные телеканалы, сериалы и плата за просмотр отдельных фильмов и видео. Окончательное решение о введении платной модели компания примет в ближайшие шесть месяцев", – подчеркнула она. Сейчас "Одноклассники" проводят тесты и определяют востребованность сервиса. Планируется, что партнерами проекта станут телеканалы, киностудии, производители обучающего и тематического контента.

Оплачивать просмотры можно будет несколькими способами, в том числе банковской картой, привязанной к профилю пользователя, передает "Уралинформбюро".

По данным компании, ежемесячная аудитория соцсети – 73 миллиона человек. На конец 2016 года в "Одноклассниках" по всему миру было зарегистрировано 290 миллионов пользователей.