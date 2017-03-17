Кардинальными мерами.

Минздрав РФ отказался от идеи поголовно запретить продажу сигарет после 2035 года, пишет "Интерфакс". Как пояснил официальный представитель министерства Олег Салагай, данный пункт не включен в проект антитабачной концепции.

Первым шагом планировался запрет продавать табак россиянам, родившимся после 2014 года. Предполагалось, что вкупе с другими мерами это до 25% снизит уровень потребления табака к 2025 году, передает "Уралинформбюро". Однако и от этой идеи решено отказаться.

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