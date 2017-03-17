На многополосных дорогах.

МВД РФ разработало единый перечень национальных стандартов дорожного движения. Существующие сегодня принципы носят рекомендательный характер, новый список будет обязательным к исполнению, пишут "Известия".

Так, согласно документу, рядом с "зеброй" на многополосной дороге должен быть светофор, что существенно повысит безопасность пешеходов.

Всего в законопроекте прописано 25 стандартов - от дорожных знаков и разметки до ограждений и "лежачих полицейских", передает "Уралинформбюро".