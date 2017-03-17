Но по-прежнему в реанимации.

Челябинку, вылетевшую на автомобиле с моста, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Женщина начала дышать сама, сообщили "Уралифнормбюро" в пресс-службе горздрава.

"Ее состояние по-прежнему тяжелое. Она находиться в реанимации, но дышит сама, ест также самостоятельно и пришла в сознание", - сообщил собеседник агентства.

Женщина попала в серьезное ДТП 6 марта 2017 года. Она не справилась с управлением и вылетела с автомобильного моста на трассе "Меридиан". Машина несколько раз перевернулась и упала на трамвайные пути под автодорогой. У женщины множественные переломы.

Фото: Татьяна Белова / vk.com

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