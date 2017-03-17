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ГК "КОРТРОС" вошла в топ-20 застройщиков по вводу жилья Сегодня в 13:37

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В 2016 году.

Группа компаний "КОРТРОС" вошла в ТОП-20 крупнейших российских застройщиков по вводу жилья в 2016 году. Рейтинг подготовило Национальное объединение застройщиков жилья.

За предыдущий год ГК "КОРТРОС" ввела 237 тысяч квадратных метров жилья по России, увеличив показатель более чем на 50 тысяч "квадратов" по сравнению с предыдущим периодом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, основная доля введенного в эксплуатацию жилья пришлось на Академический район в Екатеринбурге, а также на проекты Московского региона: "Прима-Парк" (Щербинка), "Богородский" (Щелково) и "Заречная слобода (Ивантеевка). ГК также осуществила ввод квадратных метров в Перми (ЭЖК "ASTRA") и Ярославле (микрорайон "Яблоневый посад").

"Рынок жилой недвижимости в России живет и справляется с неблагоприятными экономическими условиями. В своей деятельности мы наблюдаем положительную динамику не только по вводу квадратных метров, но и по увеличению выручки от реализации, рост которой составил в 2016 году 40%. Также мы рассчитываем на высокие стабильные показатели и в ближайшие годы", - прокомментировал генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

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