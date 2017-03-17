Работы завершат в октябре.

Екатеринбургский проспект Ленина и улицу Татищева начнут соединять в рамках подготовки к ЧМ-2018 весной 2017 года. Об этом рассказал журналистам председатель комитета по строительству мэрии Николай Сметанин. Работы на данном участке планируется завершить к октябрю. К этому же времени будет запущена и трамвайная линия на отрезке.

Кроме того, вблизи Центрального стадиона приведут в порядок улицы Репина и Крауля. Также будут благоустроены близлежащие парки.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что всего в 2017 году в уральской столице будет обновлено 39 "футбольных" улиц.