Мать подала заявление в полицию.

Педагога екатеринбургской школы №115 обвиняют в угрозах ученице. Мать 13-летней девочки уже обратилась в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

"16 марта 2017 года в отделение полиции №15 поступило заявление от матери семиклассница о том, что классный руководитель оскорбила школьницу нецензурной бранью и высказала угрозы в адрес девочки", – сообщила руководитель пресс-группы УМВД Ирина Бучельникова. Сотрудники полиции уже опросили ученицу, ее мать и педагога.

Следует отметить, что в день происшествия родители ходили в школу, чтобы разобраться в случившемся. На видео, которое записал отец, педагог признается, что из ее уст прозвучало "убью" и "задушу", но нецензурной лексики не было. По словам учителя, угрозы она бросила в сердцах, разняв драку учеников. Обиженная школьница как раз была ее инициатором, пишет "Наша газета".

В школе комментировать ситуацию отказались. Отметили лишь, что от работы никто не отстранен.