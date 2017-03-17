В Екатеринбурге педагог угрожала ученице расправойСегодня в 14:00
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Мать подала заявление в полицию.
Педагога екатеринбургской школы №115 обвиняют в угрозах ученице. Мать 13-летней девочки уже обратилась в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
"16 марта 2017 года в отделение полиции №15 поступило заявление от матери семиклассница о том, что классный руководитель оскорбила школьницу нецензурной бранью и высказала угрозы в адрес девочки", – сообщила руководитель пресс-группы УМВД Ирина Бучельникова. Сотрудники полиции уже опросили ученицу, ее мать и педагога.
Следует отметить, что в день происшествия родители ходили в школу, чтобы разобраться в случившемся. На видео, которое записал отец, педагог признается, что из ее уст прозвучало "убью" и "задушу", но нецензурной лексики не было. По словам учителя, угрозы она бросила в сердцах, разняв драку учеников. Обиженная школьница как раз была ее инициатором, пишет "Наша газета".
В школе комментировать ситуацию отказались. Отметили лишь, что от работы никто не отстранен.
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