×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК выбрала самых смекалистых студентов МГТУСегодня в 15:04

  • Текст

На конкурсе кейсов.

Русская медная компания (РМК) помогла выбрать финалистов международного студенческого чемпионата Case-in. Один из его этапов проходил на площадке партнерского вуза РМК - Магнитогорского государственного технического университета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, 15 марта 2017 года за путевку в финал чемпионата боролись более 40 студентов. Им нужно было решать инженерные кейсы, разработанные на основе реальных производственных и бизнес-задач российской индустрии. Работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошел директор по горному производству РМК Алексей Гордеев.

"Те, кто участвует в подобных конкурсах, - пытливые умы, они будут хорошими специалистами. Любое предприятие может взять их на работу и не пожалеет. Возможно, стоит продумать дополнительную мотивацию, чтобы студенты лучше готовились и стремились победить. Это будет полезно и для них самих, и для всей отрасли", - считает эксперт.

В кейсах по горному делу первое место заняла команда "Лазурит" - пятикурсники Денис Асанов и Тимур Таштимиров, а также магистранты Анна Федорина и Анастасия Шаронова. В финальном туре в Москве они выступят 30-31 мая.

За четыре месяца состязаний померились силами более 3000 учащихся вузов из 35 регионов России и стран СНГ. Организаторы - Фонд "Надежная смена" и Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела".

Стоит отметить, что сотрудничество РМК и МГТУ в подготовке кадрового резерва началось год назад. После первого совместного проекта "РМК-Карьера" на предприятия компании отправились 9 магнитогорских практикантов. В 2017 году их будет уже несколько десятков.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×