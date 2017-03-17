РМК выбрала самых смекалистых студентов МГТУСегодня в 15:04
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На конкурсе кейсов.
Русская медная компания (РМК) помогла выбрать финалистов международного студенческого чемпионата Case-in. Один из его этапов проходил на площадке партнерского вуза РМК - Магнитогорского государственного технического университета.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, 15 марта 2017 года за путевку в финал чемпионата боролись более 40 студентов. Им нужно было решать инженерные кейсы, разработанные на основе реальных производственных и бизнес-задач российской индустрии. Работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошел директор по горному производству РМК Алексей Гордеев.
"Те, кто участвует в подобных конкурсах, - пытливые умы, они будут хорошими специалистами. Любое предприятие может взять их на работу и не пожалеет. Возможно, стоит продумать дополнительную мотивацию, чтобы студенты лучше готовились и стремились победить. Это будет полезно и для них самих, и для всей отрасли", - считает эксперт.
В кейсах по горному делу первое место заняла команда "Лазурит" - пятикурсники Денис Асанов и Тимур Таштимиров, а также магистранты Анна Федорина и Анастасия Шаронова. В финальном туре в Москве они выступят 30-31 мая.
За четыре месяца состязаний померились силами более 3000 учащихся вузов из 35 регионов России и стран СНГ. Организаторы - Фонд "Надежная смена" и Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела".
Стоит отметить, что сотрудничество РМК и МГТУ в подготовке кадрового резерва началось год назад. После первого совместного проекта "РМК-Карьера" на предприятия компании отправились 9 магнитогорских практикантов. В 2017 году их будет уже несколько десятков.
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