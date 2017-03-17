Животные это уже пережили.

Исследователи из британского университета в Нью-Гэмпшире пришли к выводу, что люди могут стать лилипутами. Виной всему глобальное потепление, пишет журнал Sience Advances.

Ученые выяснили, что за всю историю размеры млекопитающих уменьшились вдвое – из-за повышения температуры. Самый резкий "спад" габаритов произошел 55 миллионов лет назад во время резкого смягчения климата. Некоторые виды млекопитающих тогда просто исчезли.

По словам ученых, сейчас скорость потепления в десять раз выше, чем в момент предыдущего термического максимума. Текущие изменения климата могут сильнее прежнего повлиять на современных млекопитающих, в том числе на людей, передает "Уралинформбюро".