×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глобальное потепление превратит людей в карликовСегодня в 16:12

  • Текст

Животные это уже пережили.

Исследователи из британского университета в Нью-Гэмпшире пришли к выводу, что люди могут стать лилипутами. Виной всему глобальное потепление, пишет журнал Sience Advances.

Ученые выяснили, что за всю историю размеры млекопитающих уменьшились вдвое – из-за повышения температуры. Самый резкий "спад" габаритов произошел 55 миллионов лет назад во время резкого смягчения климата. Некоторые виды млекопитающих тогда просто исчезли.

По словам ученых, сейчас скорость потепления в десять раз выше, чем в момент предыдущего термического максимума. Текущие изменения климата могут сильнее прежнего повлиять на современных млекопитающих, в том числе на людей, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×