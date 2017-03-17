При поддержке РМК.

В 2017 году Русская медная компания (РМК) реализует шесть масштабных проектов для детей и молодежи. В них примут участие порядка 6 000 школьников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. Если в прошлом году на социальные нужды территорий присутствия было выделено 230 миллионов рублей, то планы на ближайшее время существенно выше.

Акция "Измени свой город к лучшему" охватила Кыштым, Карабаш, Варну, Коркино, Карталинский район, Томинское сельское поселение. Ученики средних и старших классов предлагают идеи в сфере благоустройства, экологии, культуры. Победителю достанется грант на реализацию - до 250 тысяч рублей. В инициативу вовлекаются и взрослые. Так, к 260-летию КМЭЗа в коллективе проводится конкурс "Измени свой завод к лучшему".

Еще один проект направлен на поддержку детских театральных студий, которым предстоит создать постановки на заданную тему. Лучшие артисты в августе пройдут мастер-класс у профессионалов в кыштымском оздоровительном лагере "Радуга".

Мэтров пригласят и на фестиваль школьного КВН, чтобы они готовили веселых и находчивых к финалу.

РМК продолжит помогать детскому спорту, в том числе фестивалю дворового футбола "Метрошка" и соревнованиям по многоборью "Самый сильный школьник".

Тема корпоративной социальной ответственности активно обсуждалась 14 марта на Неделе российского бизнеса-2017. Директор управления соцполитики РМК Елена Тарасова подчеркнула, что в зону ответственности промышленников входят не только сотрудники предприятий, но и члены их семей, жизнь за пределами цехов: "Задача бизнеса – сделать эту жизнь максимально комфортной, чтобы люди работали с большой отдачей, чувствовали уверенность в завтрашнем дне, могли развиваться, отдыхать, заниматься спортом. Все эти инвестиции принесут дивиденды".