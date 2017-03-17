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Дом-памятник на Татищева в Екатеринбурге демонтируют в мае Сегодня в 15:58

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Ради реконструкции дороги.

Дом-памятник на Татищева, 57 в Екатеринбурге, мешающий реконструкции улицы, перенесут на новое место в начале мая 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" глава комитета по строительству мэрии Николай Сметанин.

Деревянное здание разберут и соберут на новом месте, при этом заменив испорченные детали на новые. Памятник расположится на улице Синяева, где уже есть историческая застройка.

Стоит отметить, что на днях администрация получила право на снос частного дома на Татищева, 43а, с хозяевами которого долго не удавалось договориться. Проволочки в мэрии объясняли судебными тяжбами наследников хозяина дома, который не так давно скончался.

Обновленную улицу Татищева планируют открыть для автомобилей в октябре 2017 года.

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