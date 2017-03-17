Свидетельствуют запросы в поисковиках.

Свердловчанам чаще всего снятся клопы, трамваи и красноголовики. Во сне они также плачут и падают. Об этом свидетельствует количество запросов в поисковике "Яндекс", передает "Уралинформбюро".

Жители Среднего Урала также спрашивают, к чему снится бордовый цвет, стряпня, рыжики и приборка.

В целом россияне еженедельно забивают в поисковике более полумиллиона запросов с формулировкой "к чему снится…". Чаще всего спрашивают о живых и мертвых людях, детях, змеях, рыбах, смерти, беременности.