От официального дилера.

Россияне рискуют потерять гарантию на автомобили у официальных дилеров. Это связано с новыми поправками в законопроекте об ОСАГО, которые одобрила Госдума.

Они предполагают, что страховые компании больше не будут выплачивать деньги после ДТП. Согласно нововведениям, на ремонт в официальном сервисном центре страховщики "раскошелятся" только для автомобилей не старше 2 лет. Остальные машины отправят на ремонт в независимые сервисы.

Между тем срок гарантии большинства автопроизводителей гораздо больше, чем 2 года. Так, владельцам Kia, Geely, Lifan, Chery обещают обслуживание в течение 5 лет. Четыре года дают Audi и Rolls-Royse, три - у таких популярных автомобилей, как Lada, Toyota, Nissan и Hyunday, передает "Уралинформбюро".