×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Британского коллекционера признали виновным в убийствах бабочекСегодня в 18:39

  • Текст

Очень редкого вида.

В Британии впервые в истории коллекционера признали виновным в убийстве редкой бабочки.

На совести 57-летний Филипа Каллена, считает суд Бристоля, шесть мертвых бабочек вида Голубянка арион. Предполагается, что мужчина поймал их в 2015 году в графствах Сомерсет и Глостершир. Сам коллекционер вину отрицает, заверяя, что купил экзотических насекомых за границей, сообщает ВВС.

Однако есть прямые свидетельства, что мужчина гонялся с сачком за бабочками в природоохранных зонах, что запрещено законом. В связи с этим в доме Каллена провели обыски и нашли 30 коробочек с засушенными бабочками, в том числе шестью представительницами вида Голубянки арион.

Какое наказание грозит коллекционеру, не разглашается.

Голубянка арион исчезла в Великобритании в 1979 году. Чтобы восстановить популяцию, в 1980 году власти завезли бабочек из Швеции и разводили их в двух ботанических садах. Успеха удалось достичь спустя 25 лет, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Чудеса в решете»

Главные новости

Аналитика

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×