Очень редкого вида.

В Британии впервые в истории коллекционера признали виновным в убийстве редкой бабочки.

На совести 57-летний Филипа Каллена, считает суд Бристоля, шесть мертвых бабочек вида Голубянка арион. Предполагается, что мужчина поймал их в 2015 году в графствах Сомерсет и Глостершир. Сам коллекционер вину отрицает, заверяя, что купил экзотических насекомых за границей, сообщает ВВС.

Однако есть прямые свидетельства, что мужчина гонялся с сачком за бабочками в природоохранных зонах, что запрещено законом. В связи с этим в доме Каллена провели обыски и нашли 30 коробочек с засушенными бабочками, в том числе шестью представительницами вида Голубянки арион.

Какое наказание грозит коллекционеру, не разглашается.

Голубянка арион исчезла в Великобритании в 1979 году. Чтобы восстановить популяцию, в 1980 году власти завезли бабочек из Швеции и разводили их в двух ботанических садах. Успеха удалось достичь спустя 25 лет, передает "Уралинформбюро".