Вызывающего пневмонию.

В ближайшее время Россию накроет вторая волна гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на смену сезонному вирусу H3N2 придет более опасный грипп B. Он влечет тяжелые осложнения, в частности, поражает нижние дыхательные пути, вызывает бронхит и пневмонию.

Следует отметить, с 6 по 12 марта 2017 года в Свердловской области с гриппом и ОРВИ слегли 20 700 жителей. Превышение эпидемического порога не было зарегистрировано ни в одной группе населения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного Роспотребнадзора.