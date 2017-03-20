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Стивен Хокинг заявил о полете в космосСегодня в 09:16

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На корабле компании Virgin Galactic.

Известный британский ученый-физик Стивен Хокинг заявил о том, что собирается полететь в космос. Об этом пишет электронная версия газеты Daily Mail, ссылаясь на интервью программе Good Morning Britain, которое выйдет на телеканале ITV 20 марта.

"Я полагал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон (владелец Virgin Group) предложил мне место, и я немедленно ответил "да", - поделился ученый.

Физик утверждает, что полет в космос сделает его счастливым, передает "Уралинформбюро".

Правда, когда именно состоится путешествие, непонятно.

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