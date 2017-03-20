×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцев после солнечных ванн окатит мокрым снегомСегодня в 11:55

  • Текст

Температура будет скакать.

Начавшаяся рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга солнечной погодой. Как сообщили "Уралинформбюро" в Росгидрометцентре, днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, ночью столбик термометра будет падать до 8 градусов ниже нуля. Осадков в будни не ожидается.

В выходные, 25 и 26 марта, небо затянут облака и пройдет снег с дождем. Однако похолодания не обещают - днем сохранятся все те же плюс 5 градусов, ночью - минус 5.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×