Температура будет скакать.

Начавшаяся рабочая неделя порадует жителей Екатеринбурга солнечной погодой. Как сообщили "Уралинформбюро" в Росгидрометцентре, днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, ночью столбик термометра будет падать до 8 градусов ниже нуля. Осадков в будни не ожидается.

В выходные, 25 и 26 марта, небо затянут облака и пройдет снег с дождем. Однако похолодания не обещают - днем сохранятся все те же плюс 5 градусов, ночью - минус 5.