Гринписовцы.

Российский "Гринпис" собирает подписи под обращением к экспертам ООН по правам коренных народов Севера, сообщается на сайте природоохранной организации. Объектом претензий стали нефтяники Западной Сибири, которые заливают землю нефтью, лишая оленеводов последних пастбищ. На данный момент петицию поддержали около 1100 человек. Достигла ли она адресата – неизвестно.

Активисты призывают ООН помочь сохранить самобытную культуру ханты и вмешаться в расследование экологических преступлений в Югре. Упоминаются конфликты вокруг природного парка Нумто и священного озера Имлор, где "Сургутнефтегаз" наметил добычу нефти. Это, по мнению "зеленых", – смертельный приговор редким видам животных и птиц.

Стоит отметить, что эксперты ООН находятся в Ханты-Мансийском автономном округе с визитом, который завершится 21 марта 2017 года. Гостей водят по образцово-показательным мероприятиям, передает "Уралинформбюро".

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