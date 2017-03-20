Ради лайков.

Пермский школьник выложил в Сеть видео, где он без страховки разгуливает по краю балкона на 25 этаже. Мальчик медленно шагает по узкому парапету, на середине делает ласточку и спрыгивает на балкон. Ролик подростки сняли ради раскрутки канала на YouTube и выложили в соцсетях.

"Подписывайтесь на канал. Дальше будет лучше. В следующий раз – 50-этажка", – гласит комментарий за кадром. Стоит отметить, что 50-этажных зданий в Перми нет.

Пользователи узнали в герое ролика ученика местной школы №135. Родителей экстремалов призывают наказать их как следует. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по этому факту уже проводится проверка.