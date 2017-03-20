От которого нет "лекарства".

Российские банкоматы атакует новый вирус, проникающий в устройство без какого-либо физического контакта. Зараженная машина выдает крупные купюры тому, кто наберет определенный код, пишет газета "Коммерсантъ".

Речь идет о вирусе, который "живет" в оперативной памяти банкомата. Так как он не имеет файлового тела, его не видят антивирусы.

Специалисты пока не нашли эффективного способа устранения угрозы. Перезагрузка устройства не спасает: если вирус "прописался" в специальном разделе автозагрузки, то может "возрождаться", передает "Уралинформбюро".