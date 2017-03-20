И Краснотурьинска.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ "Сопка – Сосьва" протяженностью 113 километров.

Работы были проведены для повышения надежности электроснабжения потребителей северных городов Свердловской области – Серова и Краснотурьинска, в том числе газо- и нефтеперекачивающих станций.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, на воздушной линии заменили железобетонную опору, установили гасители вибрации, расширили просеки и убрали деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП.

В ближайшее время начнут обновлять опоры на воздушных линиях 220 кВ "Салда – Кошай", "Шумиха – Промышленная" протяженностью 153 и 139,2 километра. Данным энергообъектам уделяется повышенное внимание, так как частично они находятся в заболоченной местности.