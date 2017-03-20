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Маткапитал "поставят" на колесаСегодня в 12:33

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Но машина достанется не всем.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий расходование маткапитала на покупку автомобиля, в том числе на погашение автокредита.

Такая возможность появится у многодетных семей, а также тех, где воспитываются приемные дети или дети-инвалиды, пишет "Российская газета". Еще одно условие - машина должна быть отечественного производства.

В течение трех лет продавать автомобиль, купленный на маткапитал, будет запрещено. Это позволит избежать мошеннического обналичивания средств господдержки, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что маткапитал в России начали выдавать в 2007 году. За это время сертификаты на сумму более триллиона рублей получили более 7,3 миллиона семей. Чуть больше половины полностью распорядились полученными средствами.

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