Но машина достанется не всем.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий расходование маткапитала на покупку автомобиля, в том числе на погашение автокредита.

Такая возможность появится у многодетных семей, а также тех, где воспитываются приемные дети или дети-инвалиды, пишет "Российская газета". Еще одно условие - машина должна быть отечественного производства.

В течение трех лет продавать автомобиль, купленный на маткапитал, будет запрещено. Это позволит избежать мошеннического обналичивания средств господдержки, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что маткапитал в России начали выдавать в 2007 году. За это время сертификаты на сумму более триллиона рублей получили более 7,3 миллиона семей. Чуть больше половины полностью распорядились полученными средствами.