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Свердловчане забыли дорогу за загранпаспортами20 марта в 13:21

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Из-за кризиса.

В 2016 году в Свердловской области было выдано 70 тысяч загранпаспортов - в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Как уточнили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МВД, в 2015 году было отмечено двукратное падение. Кризис и неспокойная обстановка за рубежом вынуждают среднеуральцев сидеть дома.

По данным на январь 2017 года, загранпаспорт имеют 1,1 миллиона свердловчан - каждый четвертый житель региона.

Как сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, число уральцев, выехавших за рубеж с туристическими целями, сократилось по итогам прошлого года на четверть: "Повлиял и высокий курс доллара, и отсутствие массовых направлений (Турции и Египта), и общая экономическая ситуация. Многие вообще отказывались от поездок". По его словам, в 2017 году дела в туриндустрии пойдут в гору.

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