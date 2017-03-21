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Британцы создали футболку-"рентген"20 марта в 13:33

  • Текст

Для любознательных.

Разработчики из Британии создали футболку, дающую возможность заглянуть "внутрь себя".

Чтобы опробовать домашний "рентген", нужно установить на смартфон специальную программу Curiscope и надеть футболку с графической схемой. При поднесении к ней гаджета на экране появится проекция внутренних органов, передает "Уралинформбюро".

Тем временем скептики утверждают, что все это профанация: программа просто демонстрирует общую для всех картинку, подстраиваясь под движения грудной клетки "пациента". Проверить возможности чудо-приложения они предлагают на людях, имеющих зеркальное расположение внутренних органов.

Стоит отметить, что аналоги футболки-"рентгена" уже появились в китайских интернет-магазинах.


Видео: Curiscope, youtube.com

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