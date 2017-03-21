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В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Московскую20 марта в 14:34

  • Текст

От Денисова-Уральского до Волгоградской.

21 марта 2017 года в Екатеринбурге закроют на ремонт нечетную сторону улицы Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской. Подрядчик - компания "ГУДСР" - займется реконструкцией проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Работы на участке продлятся до 27 мая 2017 года.

Затем дорожники займутся другими отрезками Московской - в районе Шаумяна и Щорса, а также в районе Рижского и Военной.

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