От Денисова-Уральского до Волгоградской.

21 марта 2017 года в Екатеринбурге закроют на ремонт нечетную сторону улицы Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской. Подрядчик - компания "ГУДСР" - займется реконструкцией проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Работы на участке продлятся до 27 мая 2017 года.

Затем дорожники займутся другими отрезками Московской - в районе Шаумяна и Щорса, а также в районе Рижского и Военной.