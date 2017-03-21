Россия добралась до топ-50 самых счастливых стран20 марта в 15:04
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Поднявшись на 7 строчек.
Россия заняла 49 место среди самых счастливых стран. Такие данные опубликованы на сайте рейтинга World Happiness Report 2016, передает "Уралинформбюро".
Пальму первенства аналитики отдали Норвегии, сдвинув на вторую строчку Данию, трижды занимавшую лидирующую позицию. Также в десятку счастливчиков вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
Россия поднялась на 7 позиций - с 56 на 49 строчку, обогнав Японию и Литву.
Самыми несчастными оказались Центральноафриканская республика, Бурунди, Танзания и Сирия (места со 155 по 152 соответственно).
Ежегодный рейтинг World Happiness Report составляется Институтом Земли Колумбийского университета. Государства ранжируют по шести показателям: объем ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, свобода, отзывчивость, социальное обеспечение, уровень коррупции в правительстве и бизнесе.
Стоит отметить, что 20 марта отмечается Международный день счастья.
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