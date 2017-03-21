Виной и отсутствие психологов в школах.

В 2016 году число самоубийств среди юных россиян выросло на 60%. Об этом сообщила детский омбудсмен страны Анна Кузнецова на совещании, посвященном профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

При этом с 2011 по 2015 год наблюдалось стабильное снижение страшной цифры: ежегодно самоубийств становилось меньше на 10%. Одна из основных причин суицидального всплеска - группы смерти, считает омбудсмен. При этом в 47% российских школ нет штатных психологов.

На Среднем Урале ежегодно накладывают на себя руки порядка 11-14 подростков. В 2016 году из жизни ушли 12 юных свердловчан, передает "Уралинформбюро".

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