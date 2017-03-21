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Группы смерти расширили круг самоубийц в полтора раза20 марта в 16:02

Виной и отсутствие психологов в школах.

В 2016 году число самоубийств среди юных россиян выросло на 60%. Об этом сообщила детский омбудсмен страны Анна Кузнецова на совещании, посвященном профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

При этом с 2011 по 2015 год наблюдалось стабильное снижение страшной цифры: ежегодно самоубийств становилось меньше на 10%. Одна из основных причин суицидального всплеска - группы смерти, считает омбудсмен. При этом в 47% российских школ нет штатных психологов.

На Среднем Урале ежегодно накладывают на себя руки порядка 11-14 подростков. В 2016 году из жизни ушли 12 юных свердловчан, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
СССР 20 марта в 16:49

В СССР в школах не было никаких психологов и таких групп самоубийц тоже не было. Значит, причина проблемы не в психологах или в их отсутствии.

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