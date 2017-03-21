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"Зодчие" собрали деньги для лечения юной тюменки20 марта в 15:53

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Выступив в "золотом составе".

Известная группа "Зодчие" собрала деньги для лечения подопечной проекта "Ключ к жизни" из Тюмени. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области, Лика страдает от редкого заболевания дыхательных путей. Она уже перенесла несколько операций, но болезнь возвращается вновь. Эксперты благотворительного проекта решили отправить девочку на лечение в медицинский Центр голоса "Есон" в Южной Корее.

17 марта 2017 года лидер группы "Зодчие" Юрий Давыдов вручил Лике сертификат на часть суммы, необходимой для лечения. Деньги собрали на благотворительном концерте. На нем группа выступила в "золотом составе": с Юрием Лозой и Валерием Сюткиным. Оставшиеся средства добавит "Ключ к жизни".

Благотворительный проект помогает тюменским детям с 2011 года. Благодаря содружеству неравнодушных тюменцев, властей и бизнеса оказана помощь 773 маленьким пациентам.

Дать шанс на выздоровление может любой желающий. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например, "КЛЮЧ 200". SMS на номер 3434 – бесплатное. Услуга доступна для абонентов операторов МТС, Билайн, Мегафон и TELE2.

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