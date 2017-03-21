Им больше 300 лет.

В Китае на дне реки Миньцзян, в 50 километрах к югу от города Чэнду, археологи обнаружили более 10 тысяч старинных артефактов. Среди них золотые, серебряные и бронзовые монеты и ювелирные изделия, а также металлическое оружие — мечи, ножи и копья, пишет агентство "Синьхуа".

Находки относят ко времени династии Мин, которая правила в стране в 1368-1644 годы, передает "Уралинформбюро". По словам археологов, артефакты, которым более 300 лет, имеют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства.

Стоит напомнить, что археологические работы вблизи города Чэнду идут с января и продлятся до апреля. В начале марта археологи нашли в Китае 540 изделий из бронзы возрастом более 2,2 тысячи лет. Кроме того, специалистам удалось обнаружить 180 гробниц китайской знати.