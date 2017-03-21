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Киносагу о Гарри Поттере ждет продолжение 20 марта в 16:33

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Из трех фильмов.

Кинокомпания Warner Brothers намерена снять продолжение поттерианы. В основу новой трилогии ляжет пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя". Звездами сиквела станут повзрослевшие Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

Об этом в блоге Unofficial Universal Orlando Podcast пишет журналист и историк Джим Хилл, работающий в тематическом парке в Орландо, посвященном Гарри Поттеру.

К настоящему времени уже заключен договор на съемку, но начнется она не раньше 2024 года. Сначала в прокат выйдут все фильмы трилогии "Фантастические твари и где они обитают", где автором сценария выступила сама Джоан Роулинг.

Пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя" вышла в свет в 2016 году, чуть позже была издана одноименная книга. В ней повествуется о взаимоотношениях повзрослевшего Гарри и его младшего сына Альбуса, передает "Уралинформбюро".

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