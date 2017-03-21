И отключениями.

Потребители газа в Свердловской области продолжают жаловаться на обман со стороны организаций, навязывающих услуги по замене газового оборудования. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

Злоумышленники представляются газовыми службами, подрядчиками "Екатеринбурггаза" или "ГАЗЭКСа" и навязывают свои услуги по завышенным ценам обманным путем. В квартиры уральцев они обычно проникают под предлогом обязательной проверки газового оборудования. Но, столкнувшись в последнее время с недоверием граждан, сторонние организации переиграли подход и теперь проводят работы рекомендательного характера, запугивая людей участившимися взрывами газа.

Одни и те же адреса разные продавцы обходят по несколько раз. Так, в доме №108 по улице Куйбышева в Екатеринбурге замену шлангов и установку счетчиков навязывали уже дважды. Тревогу забила жительница дома, которая месяцем ранее поддалась на уговоры "специалистов" и заменила шланг у газовой плиты.

"Плановая проверка "Екатеринбурггаза" в нашем доме была в октябре 2016 года. Когда пришли какие-то мастера в феврале, я засомневалась, но они убедили меня поменять шланг. Я заплатила им 2 тысячи рублей. А сейчас снова пришли, но из другой фирмы и тоже убеждали меня поменять шланг, пугали взрывом газа, я их не пустила и позвонила в полицию", - рассказывает пострадавшая. Прибывший по вызову полицейский наряд записал ее жалобу и уехал. Теперь женщина намерена обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Обеспокоенные жители даже предлагают правительству Свердловской области и администрации Екатеринбурга ввести штрафные санкции для тех, кто допустил к своему газовому оборудованию неквалифицированных лиц.

Абонентам не стоит поддаваться на провокации сторонних организаций и пускать в свой дом непрошеных гостей, если об их визите неизвестно управляющей компании. Настоящие газовики имеют при себе служебные удостоверения, одеты в спецодежду с фирменным логотипом "Екатеринбурггаза" или "ГАЗЭКСа", графики плановых проверок газового оборудования всегда есть в управляющих компаниях. Сотрудники, осуществляющие техобслуживание, ничего не продают. При необходимости замены шланга, крана, другого оборудования гражданам выдают соответствующие предписания, замена ведется по самостоятельным обращениям в газовые службы.