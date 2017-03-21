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На смену антибиотикам придут косточки грейпфрута20 марта в 17:10

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Чеснок и масло орегано.

Ученые составили список самых действенных природных антибиотиков. Они оказались мощной заменой медпрепаратам, практически не имея побочных действий. Более того, бактерии не вырабатывают к ним иммунитет, передает "Уралинформбюро".

Экстракт косточек грейпфрута станет панацеей при любых бактериальных, вирусных или грибковых заболеваниях. Аналогично действует раствор коллоидного серебра. Он не токсичен и способен уничтожить более 650 разных возбудителей инфекции.

Справиться с гриппом и простудой поможет эхинацея, которая еще и укрепляет иммунную систему. Также иммуномодулятором выступает прополис.

Антибиотические свойства чеснока известны с древности, а бактерии не способны выработать к нему "антидот". Давно используют в качестве профилактики от болезней и витамин С.

Кроме того, в домашней аптечке стоит иметь масло орегано (душицы), экстракт оливковых листьев и астрагал. Последний более 2000 лет используют в Китае. Астрагал стимулирует выработку интерферона, помогающего организму бороться с инфекциями.

Стоит отметить, что в последнее время бактерии обрели иммунитет к большей части синтетических антибиотиков. Ученые говорят о появлении микроорганизмов, устойчивых ко всем видам антибактериальных препаратов.

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