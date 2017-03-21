Из-за слабого ветра.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области продлено еще на четыре дня. Как сообщили "Уралинформбюро" в УГМС, смог не рассеется как минимум до вечера 24 марта 2017 года.

Виной всему слабый южный ветер скоростью 2-3 метра в секунду, что, вкупе с отсутствием осадком, способствует накоплению в атмосфере вредных примесей.

Стоит напомнить, что предупреждение о НМУ на Среднем Урале было объявлено 16 марта.