Для тюменцев благоустроят 27 дворов20 марта в 18:37
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В течение года.
В 2017 году в Тюмени приведут в порядок 27 дворов, в 22 из них запланированы работы по замене и ремонту инженерных сетей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, по данным территориям уже проходят конкурсы и процедуры согласования. Подрядчики смогут выйти на объекты в мае.
В прошлом году в рамках областной программы удалось обновить 41 двор. Были оборудованы парковки на 1722 машиноместа (в том числе 142 - для транспортных средств инвалидов). В 33 территориях установили спортивные и тренажерные площадки, на 9 - сделали новые плоскостные спортивные сооружения. В 38 дворах появились детские площадки, в 20 - ливневые канализации и дождеприемные колодцы.
Всего за последние 10 лет в Тюмени преобразились почти 500 придомовых территорий. Все проекты в обязательном порядке согласовывались с собственниками многоквартирных домов, представителями ТОС, советами домов, общественными окружными организациями Всероссийского общества инвалидов города Тюмени, депутатами Тюменской городской думы. В приемке выполненных работ также участвовали представители ТОС.
Вопросы реализации программы были рассмотрены на совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев с главой администрации Тюмени Александром Моором, его заместителями и руководителями управ административных округов. Глава региона подчеркнул важность проделанной работы и отметил, что она и впредь должна проводиться системно.
"Программа долгосрочная и востребованная горожанами. На благоустройство выделяются достаточно большие средства. Ежегодно их объемы сохраняются. Правила проведения ремонтов понятны всем, жители знают, что для включения территории в программу нужно соблюдать ряд правил: оформить земельный участок в собственность, решить вопросы со сносом несанкционированных гаражей и погребов, создать совет дома и не иметь задолженности за ЖКУ. После завершения работ необходимо поддерживать реконструированные объекты в хорошем состоянии. Такой хозяйский подход позволит рационально расходовать бюджетные средства и в дальнейшем", - заявил он.
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