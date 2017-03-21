Благодарностью.

Авиакомпания "Победа" вынесла благодарность экипажу, который снял с рейса Самара – Москва волейболиста Александра Кимерова. Сотрудников поощрили "за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", инцидент произошел 12 марта. Спортсмен из новоуренгойского "Факела" из-за роста в 2015 сантиметров не поместился в кресле, указанном в посадочном талоне, и пересел на свободное место в проходе. Бортпроводница попросила его вернуться в свое кресло, после чего между ними произошел конфликт. Стюардесса пожаловалась командиру судна, а тот вызвал наряд полиции. По информации перевозчика, молодой человек вел себя вызывающе, грозя "устроить шоу".

Между тем в Сети почти сразу появились видеозаписи происшествия в самолете, на которых правоохранители пытаются насильно вывести Кимерова из салона. Остальные пассажиры оказываются на его стороне.

"Победа" намерена отсудить у спортсмена компенсацию за 27-минутную задержку лайнера.

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