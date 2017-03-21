В общественных уборных.

В общественных туалетах Пекина ограничили потребление туалетной бумаги. Сразу в трех общественных местах, в том числе в популярном у туристов храме Неба, установили специальные "дозаторы".

Электронная система распознает лица посетителей и выдает каждому не более 70 сантиметров бумаги. В следующий раз средство личной гигиены можно получить только спустя 9 минут, пишут федеральные издания.

Для того, чтобы устройство сработало, посетителю необходимо встать лицом к аппарату, снять головной убор и солнечные очки, передает "Уралинформбюро".

Цель нововведения - борьба с воришками, которые сматывают рулоны. Благодаря принятым мерам, потребление туалетной бумаги в уборных уже удалось сократить в 5 раз.

Однако жители Пекина и гости китайской столицы столкнулись с проблемами: часть терминалов очень быстро вышла из строя.