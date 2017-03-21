В честь окончания сезона Кубка мира.

Полиция Норвегии отменила вечеринку биатлонистов в Холменколлене, посвященную окончанию сезона Кубка мира.

Как сообщает телеканал NRK, инцидент произошел 19 марта. В здании, где проходило мероприятие, несколько раз в течение вечера срабатывала пожарная сигнализация. Именно из-за этого полиция и вынуждена была прервать празднование.

По некоторым данным, сигнализация включалась из-за того, что один из спортсменов развлекался в коридоре. Имя биатлониста не раскрывается, передает "Уралинформбюро".

Окончание сезона Кубка мира отмечали около 400 человек. Все они очень огорчились из-за сорванной вечеринки.