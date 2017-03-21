На Марсе обнаружили загадочную статуюСегодня в 10:49
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С очертаниями человека.
Уфологи обнаружили на Марсе статую, очертаниями напоминающую человека. Ее разглядели на снимке с марсохода Curiosity.
Изображение сделано на месте древнего марсианского озера Гиллеспи. Куратор проекта Paranormal Crucible осветлил снимок и рассмотрел очертания лица, головного убора и балахона. Высота скульптуры около 12 дюймов, передает "Уралинформбюро".
По мнению уфолога, это может быть изображение марсианина. Видео с находкой было размещено в сети YouTube.
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