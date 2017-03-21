Фото: скриншот с видео на YouTube

С очертаниями человека.

Уфологи обнаружили на Марсе статую, очертаниями напоминающую человека. Ее разглядели на снимке с марсохода Curiosity.

Изображение сделано на месте древнего марсианского озера Гиллеспи. Куратор проекта Paranormal Crucible осветлил снимок и рассмотрел очертания лица, головного убора и балахона. Высота скульптуры около 12 дюймов, передает "Уралинформбюро".

По мнению уфолога, это может быть изображение марсианина. Видео с находкой было размещено в сети YouTube.