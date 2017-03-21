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В Нижневартовске семья месяцами жила без света и теплаСегодня в 11:01

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Еду готовили на костре.

В Нижневартовске семья несколько месяцев жила в квартире без света и тепла – мать семейства, злоупотребляющая алкоголем, не платила за коммунальные услуги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, женщина избивала детей и порой не пускала ночевать в квартиру. Еду приносил ее сожитель – просроченные продукты, которые находил на рынке. Готовили пищу в лесу на костре.

В результате 16-летняя дочь женщины переехала жить к подруге. А 14-летнего сына из семьи изъяли и определили в детский дом. Мать лишена родительских прав. Против нее возбуждено уголовное дело - ей грозит до трех лет лишения свободы.

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