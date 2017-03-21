В ЦРБ о ней замалчивают.

В Туринске произошла вспышка ротавирусной кишечной инфекции. Госпитализированы более десятка человек, среди них дети.

В Туринской ЦРБ "Уралинформбюро" заявили, что главврач пока не комментирует данную информацию. "Все появится позже на официальном сайте", - пояснили в приемной.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора оперативно получить комментарий не удалось.