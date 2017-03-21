В основном по вине взрослых.

За 2016 год в Свердловской области погибли 145 детей, 43 из них - в результате преступной неосторожности взрослых. Кроме того, 29 юных свердловчан скончались в ДТП, 23 - пожарах, 38 - утонули, 12 - совершили самоубийство. Такие данные предоставил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков на заседании Заксобрания 21 марта, сообщает "Уралинформбюро".

Особую обеспокоенность у депутатов вызвали самоубийства детей, особенно на фоне заявлений о пагубном влиянии соцсетей. Однако, по словам омбудсмена, статистика по суицидам в регионе уже несколько лет остается на одном и том же уровне - всплеска, который случился в других регионах России, у нас нет.

Вместе с тем депутаты призвали расширять внеклассную деятельность для борьбы с детскими суицидами. "Детей пичкают образованием. Им добавляют учебные часы, ЕГЭ. Они меньше, чем мы в их возрасте, ходят в кино, театры. Дети не видят жизни - вот и происходят самоубийства", - заявил депутат Евгений Зяблицев. В ответ И.Мороков предложил провести совместное заседание для разработки предложений по совершенствованию системы образования.