×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Скандал с разлучением братьев и сестер вразумил горобраз ЕкатеринбургаСегодня в 13:26

  • Текст

Систему записи в лагеря пересмотрели.

Екатеринбургские семьи в этом году смогут подать заявку на путевку в загородный лагерь на нескольких детей одновременно. Об этом "Уралинформбюро" сообщила заместитель начальника горобраза Вера Науменко. Поводом для введения новшества стал прошлогодний скандал, когда многие браться и сестры попали в разные лагеря и смены. Для обмена путевок приходилось обивать пороги администрации.

Детей в этом году будут ждать 17 загородных оздоровительных лагерей и 131 пришкольный. Отдохнуть там смогут более 112 тысяч юных екатеринбуржцев. Смена в загородном лагере фактически стоит 18 200 рублей, в городском – 3 189. С родителей же возьмут только 6319 и 783 рубля соответственно, остальное компенсируют за счет бюджета.

Прием заявок, как и в прошлом году, стартует 1 апреля на сайте госулуг и в многофункциональных центрах. В рабочие дни (с 3 апреля) заявления можно подать в приемные комиссии загородных лагерей или учебных заведений. Документы на загородный отдых будут принимать до 17 апреля. В пришкольные лагеря на первую смену - до 30 апреля, на вторую - до 20 мая, на третью - до 10 июня.

Подать заявление в санаторий родители смогут с 25 апреля по 15 мая. За путевку туда придется выложить в среднем 25 тысяч рублей. Дети с медицинскими показаниями поедут бесплатно.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы возмущены "бардаком" с путевками в детские лагеря

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×