Скандал с разлучением братьев и сестер вразумил горобраз ЕкатеринбургаСегодня в 13:26
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Систему записи в лагеря пересмотрели.
Екатеринбургские семьи в этом году смогут подать заявку на путевку в загородный лагерь на нескольких детей одновременно. Об этом "Уралинформбюро" сообщила заместитель начальника горобраза Вера Науменко. Поводом для введения новшества стал прошлогодний скандал, когда многие браться и сестры попали в разные лагеря и смены. Для обмена путевок приходилось обивать пороги администрации.
Детей в этом году будут ждать 17 загородных оздоровительных лагерей и 131 пришкольный. Отдохнуть там смогут более 112 тысяч юных екатеринбуржцев. Смена в загородном лагере фактически стоит 18 200 рублей, в городском – 3 189. С родителей же возьмут только 6319 и 783 рубля соответственно, остальное компенсируют за счет бюджета.
Прием заявок, как и в прошлом году, стартует 1 апреля на сайте госулуг и в многофункциональных центрах. В рабочие дни (с 3 апреля) заявления можно подать в приемные комиссии загородных лагерей или учебных заведений. Документы на загородный отдых будут принимать до 17 апреля. В пришкольные лагеря на первую смену - до 30 апреля, на вторую - до 20 мая, на третью - до 10 июня.
Подать заявление в санаторий родители смогут с 25 апреля по 15 мая. За путевку туда придется выложить в среднем 25 тысяч рублей. Дети с медицинскими показаниями поедут бесплатно.
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