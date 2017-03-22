Налоговая отговаривает свердловчан заниматься бизнесом21 марта в 18:33
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Депутаты в недоумении.
В Свердловской области участились случаи, когда налоговики отказывают в регистрации ИП и небольших ООО по надуманным поводам. Об этом региональные депутаты сообщили уполномоченному по правам предпринимателей Елене Артюх. Вопрос поднимался на очередном заседании Заксобрания 21 марта 2017 года, передает"Уралинформбюро".
"Мне в приемную подобные жалобы поступают все чаще. Основания для отказа бывают очень странными, вплоть до того, что человек одет не так. Я понимаю, идет борьба с фирмами-однодневками, но зачем же перебарщивать? Люди и так неохотно идут в предпринимательство", - отметил депутат Евгений Зяблицев.
По словам Е.Артюх, у нее в приемной тоже много посетителей с аналогичными проблемами. Пока иного выхода, кроме обращения в суд, она не видит: "Все основания для отказа перечислены в законе о регистрации юрлиц. Любое несоответствие этому списку можно обжаловать в суде", - пояснила бизнес-омбудсмен, пообещав вынести вопрос на рассмотрение общественного совета свердловскогоУФНС.
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