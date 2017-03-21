Чем год назад.

В феврале 2017 года из Екатеринбурга в Дубай улетело 6200 человек - на 145% больше, чем в том же месяце прошлого года. В январе динамика составила 56%. Соответствующие данные приводит пресс-служба аэропорта Кольцово.

Как пояснили "Уралинформбюро" в воздушной гавани, причиной роста популярности ОАЭ стало упрощение визового режима. Ранее виза оформлялась в электронной форме и стоила 85 долларов, с 1 февраля этого года она выдается бесплатно в аэропорту по прилету.

В целом пассажиропоток на международных направлениях из Кольцово в феврале вырос на 72%.