Из-за недочета в системе подачи топлива.

"АвтоВАЗ" отзывает 106 723 машины Lada Kalina и Lada Granta, произведенных позже 3 сентября 2015 года. Оказалось, что в автомобилях с механической коробкой передач трос сцепления перетирает топливную/паровую трубку, сообщили "Уралинформбюро" в Росстандарте.

Владельцев таких машин пригласят в дилерские центры для бесплатной установки защитной облицовки или замены трубок. Кроме того, можно самостоятельно по перечню VIN-кодов определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, и обратиться к дилеру.